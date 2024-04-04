الجزيرة تبث مشاهد لإعدام قوات الاحتلال مدنيا فلسطينيا أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تعمّد الجنود الإسرائيليين قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة.

مشاهد خاصة حصلت عليها #الجزيرة من شمالي غزة تُظهر تعمّد الجنود الإسرائيليين قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات | تقرير: سلام خضر#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/CGfTV7a1D5 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 4, 2024

ويضاف هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.