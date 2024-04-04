سياسة | عربي | فلسطين

الجزيرة تبث مشاهد لإعدام قوات الاحتلال مدنيا فلسطينيا أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة- (فيديو)

4 - أبريل - 2024

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“القدس العربي”: نشرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تعمّد الجنود الإسرائيليين قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة.

ويضاف هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.

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  1. يقول Abdo:
    أبريل 4, 2024 الساعة 9:25 م

    يجب مقاطعة الحج فالطريق إلى الجنة لايمر عبر مكة المكرمة فامواله يجمعها محمد بن سلمان لتدمير العالم العربي والإسلامي…..
    أيها المسلمون في كل العالم قاطعوا الحج وحجوا إلى غزة لتساعدوا الأيتام والارامل …هناك حجوا إلى غزة …أموالكم إلى غزة قد تدخلكم إلى الجنة ولاتدفعوها إلى بورصة الحج

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    1. يقول خالد:
      أبريل 5, 2024 الساعة 7:34 م

      والله معاك حق واصبحوا الان يسمونها سياحة دينية وفقد الحج هيبته كما كان من قبل.

  2. يقول qoraish:
    أبريل 4, 2024 الساعة 9:30 م

    كيف يمكن للدول العربية الإسلامية أن تحافظ على علاقاتها مع هؤلاء المجرمين الصهاينة العنصريين النازيين .
    هل تركتم دينك؟ أنا أتحدث عن القادة الله ياديكم
    الصهاينة لن يقبلوا العرب أبدا.. نحن حيوانات في نظرهم
    وقالوا ذلك بوضوح…
    أيها المسلمون ضعوا خلافاتكم جانبا واتحدوا 🦾

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  3. يقول محمد -الجزائر:
    أبريل 4, 2024 الساعة 10:06 م

    الجيش الإسرائيلي يستعمل المساعدات كطُعم للاصدياد الفلسطينيين أيٍ كان شكلهم أو سنهم أو جنسهم. حرب الإصدياد بالتجويع.

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  4. يقول سليمان:
    أبريل 4, 2024 الساعة 10:06 م

    الامه العربيه والاسلاميه ميته اماتها الحكام الخونه الانذال يا للعار

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  5. يقول مهند:
    أبريل 4, 2024 الساعة 11:25 م

    الصهاينه الاوغاد الهم يوم ان شاء الله

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  6. يقول جزائري:
    أبريل 5, 2024 الساعة 12:46 ص

    حسبنا الله في الصهاينة وفي الحكام العرب والجيوش العربية

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