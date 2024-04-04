الجزيرة تبث مشاهد لإعدام قوات الاحتلال مدنيا فلسطينيا أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت قناة الجزيرة الفضائية اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تعمّد الجنود الإسرائيليين قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات شمالي غزة.
مشاهد خاصة حصلت عليها #الجزيرة من شمالي غزة تُظهر تعمّد الجنود الإسرائيليين قتل مدني فلسطيني أثناء محاولته الحصول على مساعدات | تقرير: سلام خضر#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/CGfTV7a1D5
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 4, 2024
ويضاف هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.
يجب مقاطعة الحج فالطريق إلى الجنة لايمر عبر مكة المكرمة فامواله يجمعها محمد بن سلمان لتدمير العالم العربي والإسلامي…..
أيها المسلمون في كل العالم قاطعوا الحج وحجوا إلى غزة لتساعدوا الأيتام والارامل …هناك حجوا إلى غزة …أموالكم إلى غزة قد تدخلكم إلى الجنة ولاتدفعوها إلى بورصة الحج
والله معاك حق واصبحوا الان يسمونها سياحة دينية وفقد الحج هيبته كما كان من قبل.
كيف يمكن للدول العربية الإسلامية أن تحافظ على علاقاتها مع هؤلاء المجرمين الصهاينة العنصريين النازيين .
هل تركتم دينك؟ أنا أتحدث عن القادة الله ياديكم
الصهاينة لن يقبلوا العرب أبدا.. نحن حيوانات في نظرهم
وقالوا ذلك بوضوح…
أيها المسلمون ضعوا خلافاتكم جانبا واتحدوا 🦾
الجيش الإسرائيلي يستعمل المساعدات كطُعم للاصدياد الفلسطينيين أيٍ كان شكلهم أو سنهم أو جنسهم. حرب الإصدياد بالتجويع.
الامه العربيه والاسلاميه ميته اماتها الحكام الخونه الانذال يا للعار
الصهاينه الاوغاد الهم يوم ان شاء الله
حسبنا الله في الصهاينة وفي الحكام العرب والجيوش العربية