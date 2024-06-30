“الجزيرة” تبث مشاهد لاستخدام الاحتلال أسرى من غزة دروعا بشرية- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت قناة الجزيرة القطرية مشاهد حصرية لاستخدام الاحتلال أسرى من غزة دروعا بشرية في عملية البحث عن المتفجرات والأنفاق.

وتظهر المقاطع أسيرين وقد ربط على أحدهما كاميرا مراقبة، وهما يتجولان في بنايات سكنية، بغرض استكشاف المكان، بينما يتحصن الجنود داخل دباباتهم.

كما تظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى نفق، فيما يسمع صوت أحد الأسرى يستنجد بالمقاومة.

وبحسب ما تظهر المشاهد، فقد شوهدت جثث لفلسطينيين قتلهم الاحتلال في أكثر من مكان.