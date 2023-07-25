“الجزيرة” تندّد بإعادة إدراج عدد من صحافييها على قائمة الإرهاب في مصر

الدوحة -“القدس العربي”:

استنكرت “شبكة الجزيرة الإعلامية” إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحافييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم “ظلماً” في القائمة التي تتجدّد كل خمس سنوات.

وكشفت “الجزيرة” أن “القرار الجديد لمحكمة جنايات القاهرة نشرته الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء، بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في “الجزيرة” على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات”.

ونددت “الشبكة”، في بيان، بهذا الإجراء، ودعت السلطات المصرية إلى التراجع والكفّ عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات.

ودعت “شبكة الجزيرة”، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، الأممَ المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات.

وجددت “شبكة الجزيرة”، في الوقت ذاته، مطالبتها السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الزميلين ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، المعتقلين لدى السلطات وكل الصحافيين المسجونين في مصر.