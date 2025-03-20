«الجزيرة للحريات» والأمم المتحدة يطلقان مبادرة للأفلام المرتبطة بحقوق الإنسان

الدوحة – «القدس العربي»: أطلق مركز «الجزيرة » للحريات العامة وحقوق الإنسان، أمس، النسخة الثانية من مبادرة الأفلام الحقوقية القصيرة، «حقوق الإنسان من منظور الشباب»، تحت شعار «كن أنت الراوي»، وذلك بالشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

تستهدف المبادرة تمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من استخدام مواهبهم وأصواتهم لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان الجوهرية، وستركز على ستة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الشباب، سعياً لتحفيز الإنتاج ذات القيمة، بما يلهم التغيير الاجتماعي الإيجابي.

ويقول سامي الحاج، مدير مركز «الـــجزيرة» للحريات العامة وحقوق الإنسان، في تصريحات صحافية، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب العربي من التعبير عن قضايا حقوق الإنسان باستخدام وسيلة فنـــــية وإبداعية، وهي الأفلام القصيرة، بما يساهم في تعزيز التغيير الاجـــتماعي الإيجابي.

وأضاف أن المبادرة تسعى إلى خلق مساحة للشباب لاستكشاف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان بشكل عميق ومبدع، ودعمهم ليكونوا أصواتا فاعلة في الدفاع عن القيم الحقوقية، وبناء فهم شامل للمبادئ الأساسية لهذه الحقوق.

وأبرز الموضوعات تتنوع بين الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والعمل في ظروف لائقة، وكذلك الحق في مستوى معيشي كريم يشمل الــــــغذاء والسكن والرعاية الصحية، إضافة إلى الحق في الحياة والحق في التعليم، مشيراً إلى أن هذه الموضوعات تعكس الجوانب الأساسية لحقوق الشباب وتسلط الضوء على قضايا حيوية تؤثر في المجتمعات.

وستروج الأفلام الفائزة عبر مواقع «الجزيرة »الإخبارية والمنصة الرقمية لضمان وصول الرسائل الحقوقية إلى جـــــمهور عالمي، كما سيتم دعم هذه الأفلام للمـــــــــشاركة في مهرجانات دولية لحقوق.