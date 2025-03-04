الجزيرة 360 تقدم برامج معاصرة وتعود بأرشيف القرضاوي والأعمال التاريخية وتبث التراويح من الأقصى

الدوحة ـ”القدس العربي”:

أطلقت منصة الجزيرة 360 خلال شهر رمضان الجاري باقة برامجية جمعت بين الحديث والمعاصر وبين أرشيفها الذي تعودت عليه أجيال من جماهيرها المتابعة لإنتاجات قناة “الرأي والرأي الآخر” منذ تأسيسها عام 1996.

وقدمت المنصة الأحدث لشبكة الجزيرة، محتوى رقمياً متكاملاً، تحت شعار “رمضان غير”، بهدف مواكبة تطلعات الجمهور، بوجبة دسمة تتضمن برامج أصلية، والأفلام الوثائقية، والأعمال الدرامية، التي تعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

وضمت الباقة أكثر من 500 ساعة بث، تشمل 20 برنامجًا متنوعًا بين الوثائقيات والمسلسلات التاريخية والأعمال الدرامية، إلى جانب قوالب جديدة تُعرض للمرة الأولى ضمن محتوى شبكة الجزيرة.

ضمت الباقة أكثر من 500 ساعة بث، تشمل 20 برنامجًا متنوعًا بين الوثائقيات والمسلسلات التاريخية والأعمال الدرامية

وقدمت الجزيرة 360 في إطار تعزيز الإنتاج الأصلي، مجموعة من العروض الحصرية، من أبرزها: “رفقًا”، “في رحاب الشام”، و”حكم وحكمة”، إضافة إلى أول عمل درامي للمنصة، مسلسل “المحطة”. كما تواصل المنصة عرض برامجها المتميزة، مثل: “قهوة النواوي”، “يوميات مقاتل”، و”رحلة”.

وفي خطوة جديدة لتعزيز المحتوى الرقمي، حصلت المنصة على حقوق البث الحصري للنسخة الرقمية من برنامج “عمران”، الذي يوثق مشاهد وقصصًا غير مسبوقة من السودان، إلى جانب عرض مسلسلي “أولاد المختار” و”فتح الأندلس”. وأبرمت الجزيرة 360 شراكات استراتيجية مع تلفزيون قطر ومنصة TOD، لتبادل البث المشترك لمجموعة من الأعمال الدرامية والبرامجية المميزة.

وتقدم المنصة لجمهورها للمرة الأولى باقة متميزة من البرامج الأسرية والاجتماعية والمسلسلات الدرامية والتاريخية، من بينها: “الإمام أحمد بن حنبل”، “القعقاع بن عمرو التميمي”، “أبو جعفر المنصور”، “ذي قار”، “الحجاج”، و”عز الدين القسام”. كما تعرض برامج متميزة، مثل: “تيجان النور”، “هيل وعفران”، “بالعافية”، و”الدار الكبيرة”.

وتتنوع الإنتاجات لتشمل الجوانب الاجتماعية، والدينية، والسياسية، والترفيهية، والتاريخية، والكوميدية، فضلًا عن مجموعة من الوثائقيات المتميزة، منها: “الصيام في الأديان”، “مسلمو العصر الفيكتوري”، “صوت الروح”، “الشيخ القطان”، و”طارق البشري الفقيه القاضي”. كما يتصدر البرنامج الشهير “الشريعة والحياة في رمضان” قائمة برامج قناة الجزيرة، إلى جانب إنتاجات غرفة الأخبار الرقمية، مثل: “من القدس”، “معالم إسلامية”، “رمضان من غزة”، “رمضان من سوريا”، و”بروفايل”.

وفي إطار تقديم تجربة روحانية خلال الشهر الفضيل، تبث الجزيرة 360 صلاتي العشاء والتراويح مباشرة من المسجد الأقصى في القدس، والمسجد الأموي في دمشق، وقطاع غزة.



