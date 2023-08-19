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الجماعة الإسلامية تنظم مسيرات لإدانة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في باكستان

منذ ساعة واحدة

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بيشاور: نظم حزب “الجماعة الإسلامية” احتجاجات ضد الارتفاع الأخير في أسعار المنتجات البترولية وحث الإدارة المؤقتة على التراجع عن قرارها.

وقاد المظاهرات زعماء محليون للحزب، من بينهم سراج الدين قريشي وخالد جول مهمند وطاهر زامين وآخرون، حسب صحيفة “ذا نيشن” الباكستانية اليوم السبت.

وأصدر محمد إبراهيم خان، الزعيم الإقليمي للحزب بيانا صحافيا من مقر الحزب لإدانة الارتفاع في أسعار البترول.

وأضاف أن الحكومة المؤقتة تتبع خطى أسلافها من خلال زيادة في أسعار المنتجات البترولية بشكل لا يطاق.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت المعين حديثا أنور الحق كاكار، قد أدت اليمين الخميس في القصر الرئاسي في العاصمة إسلام آباد.

وأدى مجلس الوزراء الاتحادي المؤقت المؤلف من 19 عضوا اليمين أمام الرئيس عارف علوي، بحسب قناة “جيونيوز” الإخبارية الباكستانية.

وتضم الوزارة الاتحادية الجديدة 16 وزيرا و6 مستشارين خاصين و3 مستشارين.

وكان قد تم يوم السبت الماضي تعيين أنور الحق كاكار، كرئيس وزراء مؤقت، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.

وينحدر كاكار من إقليم بالوشستان، الأكثر اضطرابا في البلاد، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ.

(د ب ا)

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