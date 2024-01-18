الجماهير تهتف “فلسطين حرة” في مباراة فلسطين والإمارات بكأس أمم آسيا- (فيديو)

الدوحة: رددت الجماهير المتواجدة في ملعب مباراة فلسطين والإمارات، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم، هتافات “فلسطين حرة”، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

وكانت هتافات مماثلة قد تم تردديها في المباراة الأولى للمنتخب الفلسطيني أمام إيران، والتي انتهت بخسارة الفريق 1/ 4 يوم الأحد الماضي.

وساد الصمت لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراة، وذلك أحياء لذكرى شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودوت الهتافات في ملعب “الجنوب” قبل أن يصطف الفريقان لدقيقة الصمت، ثم هدأت قبل أن تعود بعد مدة وجيزة.

هتافات لغزة خلال لقاء المنتخبين الفلسطيني والإماراتي في ملعب “الجنوب” بالوكرة في قطر ضمن منافسات كأس أمم آسيا لكرة القدم pic.twitter.com/YkKXPwFNC4 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 18, 2024

وفي وقت سابق، كان لاعبو المنتخب الفلسطيني قد قاموا بتحية الجماهير، وذلك بعد عزف النشيط الوطني، قبل أن يتجمع اللاعبون استعدادا لانطلاق اللقاء.

وسجل المنتخب الإماراتي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سلطان علي الأميري، قبل أن يدرك منتخب فلسطين التعادل عبر هدف عكسي سجله ناصر بدر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

وشهدت المباراة إهدار تامر صيام لاعب منتخب فلسطين لضربة جزاء في الدقيقة 38، والتي احتسبها الحكم وأشهر البطاقة الحمراء في وجه خليفة الحمادي مدافع الإمارات.

(وكالات)