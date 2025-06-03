الجمعية العامة تنتخب خمسة أعضاء من بينهم البحرين لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة 2026- 2027

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الثلاثاء، خمسة أعضاء جدد لعضوية مجلس الأمن الدولي بصفة غير دائمة للفترة 2026- 2027، يمثلون المجموعات الجغرافية المختلفة في المنظمة.

وجاءت نتائج التصويت دون منافسة، إذ حصلت الدول الخمس المرشحة على دعم واسع من أعضاء الجمعية العامة، وتوزعت المقاعد على النحو التالي:

جمهورية الكونغو الديمقراطية (183 صوتا) وليبيريا (181 صوتا) عن المجموعة الإفريقية.

البحرين (186 صوتا) عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.

كولومبيا (180 صوتا) عن مجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

لاتفيا (178 صوتا) عن مجموعة أوروبا الشرقية، وهي المرة الأولى التي تشغل فيها هذا المقعد.

وسيتولى الأعضاء الجدد مناصبهم في المجلس اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2026 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، خلفًا للدول التي تنتهي عضويتها نهاية عام 2025، وهي: الجزائر، سيراليون، كوريا الجنوبية، غيانا، وسلوفينيا.

أما مجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، فلن تشارك هذا العام في الانتخابات، نظرا لأن مقعديها يشغلهما حالياً كل من الدنمارك واليونان حتى نهاية 2026.

ويتكوَّن مجلس الأمن من 15 عضواً، بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وعشرة غير دائمين يجري انتخابهم على أساس جغرافي لتأدية مهامهم لمدة عامين دون إمكانية إعادة انتخاب متتالية مباشرة.