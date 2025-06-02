سياسة | دولي

الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب أنالينا بيربوك رئيسا للدورة الـ80

منذ 18 دقيقة

وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك

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نيويورك: تنتخب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين (التوقيت المحلي) وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رئيسا للدورة الـثمانين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتترشح بيربوك دون منافس لهذا المنصب الرفيع الذي يستمر لمدة عام، والذي يعتبر في المقام الأول ذا أهمية بروتوكولية، ولا ينبغي الخلط بينه وبين منصب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويعتبر الانتخاب في الجلسة العامة أمام 193 دولة عضوة في الأمم المتحدة إجراء شكليا.

وسيقام التنصيب الرسمي لبيربوك في 9 سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل وقت قصير من بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور ضيوف من جميع أنحاء العالم.

(د ب أ)

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