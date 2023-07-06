الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تندد بالعدوان الإجرامي الإسرائيلي في جنين المحتلة

الرباط- “القدس العربي”:

عبّرت “الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني”، عن إدانتها الشديدة لـ “الممارسات العدوانية والعمليات العسكرية الوحشية” لإسرائيل في مخيم جنين.

ووصفت الجمعية في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية بـ “اليمينية المتطرفة، الرافضة لمختلف المبادرات الدولية والعربية الرامية لإحلال السلام في المنطقة والمتنكرة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وذكّرت الجمعية في بيانها، بأن “الجيش الإسرائيلي قام باعتداءات إجرامية في حق المقاومين الفلسطينيين بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، مستخدما كل أنواع الأسلحة والقصف بالطيران الحربي وكذلك الجرافات العسكرية لهدم الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية والصحية، وقد أسفر ذلك العدوان الوحشي عن مقتل 12 فلسطينيا وجرح المئات واعتقال العديد من المقاومين الشباب للاحتلال الصهيوني”.

وأضاف بيان الجمعية، أن “هذا التصعيد الخطير في الأراضي المحتلة والاعتداءات المتكررة في القدس الشريف وفي الضفة الغربية وفي غزة المحاصرة خاصة منذ 2002، يتم أمام صمت رهيب للمنتظم الدولي وتواطؤ بعض القوى الغربية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبرر العدوان بحق الكيان الإسرائيلي في الدفاع عن النفس وفي حماية أمنه ضد من تسميه الإرهاب الفلسطيني حسب المنطق والقاموس الإمبريالي والصهيوني والرافض لكل القرارات الأممية منذ تقسيم الأرض الفلسطينية سنة 1947.”

وسجلت الجمعية بالإيجاب، “المواقف التضامنية للدول العربية والإسلامية”، كما حيت “صمود جميع الفصائل الفلسطينية” وناشدت “الجميع بوحدة الصف الفلسطيني” مؤكدة “من جديد على الإجماع الوطني بمختلف تعبيراته السياسية والنقابية والجمعوية حول التضامن المتواصل والداعم لمقاومة الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وحيّت الجمعية بالمناسبة، المواقف التضامنية للقوى الحية المغربية وكل المبادرات والمواقف المبدئية للعاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس، والمعبر عنها في مختلف اجتماعات القمم العربية والإسلامية، حيت يعتبر المغرب القضية الفلسطينية كقضية الصحراء.