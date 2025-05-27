منوعات | أبيض و أسود

 الجمعية الوطنية الفرنسية تصادق على مشروع قانون يسمح للمرضى الميئوس من شفائهم بإنهاء حياتهم

منذ 11 ساعة

حجم الخط
0

باريس: صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح للمرضى البالغين الميئوس من شفائهم بالحصول على أدوية مميتة لإنهاء حياتهم.

ومع تزايد مطالب الجمهور في جميع أنحاء أوروبا لتوفير خيارات قانونية لإنهاء الحياة ، يأتي تصويت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء ليمثل خطوة تشريعية رئيسية في هذه القضية التي تمت مناقشتها لفترة طويلة.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بتأييد أغلبية 305 أصوات مقابل معارضة 199 صوتا. وسيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ لمزيد من النقاش. وقد يستغرق التصويت النهائي على مشروع القانون عدة أشهر وسط العملية الطويلة والمعقدة في فرنسا. الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لديها الكلمة الأخيرة على مجلس الشيوخ.

وبالتوازي، تم اليوم الثلاثاء تبني مشروع قانون آخر بشأن الرعاية الملطفة بهدف تعزيز التدابير لتخفيف الألم والحفاظ على كرامة المرضى.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تطور سياسي تاريخي في فرنسا.. النواب يصوتون لصالح حجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه- (فيديو)
4 - ديسمبر - 2024
ضبط نائب فرنسي بالجرم المشهود خلال شرائه المخدرات.. أزمة جديدة تهز الطبقة السياسية
23 - أكتوبر - 2024
مواطن فرنسي لماكرون: لم تحترم نتيجة الانتخابات التشريعية وأصبحت رهينة لليمين المتطرف- (فيديو)
13 - سبتمبر - 2024
الجمعية الوطنية الفرنسية
8 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية