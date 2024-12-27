الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تعتزم التصويت على عزل الرئيس المؤقت

سول: من المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو اليوم الجمعة.

وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد، التي يُقدّم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقدّم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اقتراح عزل الرئيس المؤقت وعرضه في جلسة برلمانية عامة يوم الخميس.

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان هان أنه لن يمضي قدما في عملية تعيين قضاة في المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب المتنافسة إلى تسوية سياسية.

ويزعم حزب سلطة الشعب الحاكم أنه من أجل تمرير اقتراح عزل الرئيس المؤقت، لا بد من موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، كما هو الحال بالنسبة للرئيس.

ومع ذلك، تدفع المعارضة بأن عدد الأصوات المطلوبة لتمرير اقتراح العزل هو 151 صوتا كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء.

وفي حال تمرير قرار العزل في البرلمان، فسيتم تعليق مهام هان، وسيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تشوي سانغ-موك منصب الرئيس المؤقت.

(د ب أ)