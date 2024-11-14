الجمهوريون يحتفظون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

واشنطن: احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز هيمنة المحافظين على الكونغرس ويمنح الرئيس المنتخب هامشا مريحا للمناورة.

وكشفت نتائج تقديرية لـ”سي ان ان” و”إن بي سي نيوز” أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

وعقب هذه الانتخابات، ظفر الجمهوريون برئاسة البلاد والغالبية في غرفتي الكونغرس الأمريكي، ما من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا لدونالد ترامب (78 عاما) العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وقال النائب الجمهوري مايك جونسون الذي من المرتقب أن يبقى رئيسا لمجلس النواب: “كان فوزا حاسما في أنحاء الأمّة كافة. ويريدنا الناس أن نطبّق برنامج أمريكا أوّلا”.

وخلال الانتخابات الأمريكية في الخامس من تشرين الأول/ نوفمبر، فاز دونالد ترامب بالتصويت الشعبي مع 50,2 % من الأصوات في وجه نائبة الرئيس كامالا هاريس، بحسب “غن بي سي نيوز”. وهو ظفر أيضا بالتصويت الحاسم في كلّ من الولايات المتأرجحة السبع.

ومن شأن سيطرة الجمهوريين على الكونغرس أن تيسّر مهام الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الذي تعهّد بتطبيق تدابير جذرية، بينها طرد أعداد كبيرة من المهاجرين وخفض الضرائب وإزالة الضوابط التنظيمية.

(أ ف ب)