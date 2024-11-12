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الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس الأمريكي

12 - نوفمبر - 2024

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واشنطن: توقعت مؤسسة دسيجن ديسك لمتابعة نتائج الانتخابات أن يسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على مجلسي الكونغرس عندما يتولى منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل، ما يمكنه من دفع أجندة لخفض الضرائب وتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وتوقعت مؤسسة إديسون للأبحاث أن يضمن الجمهوريون بالفعل أغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 52 مقعدا مقابل 46. كما توقعت مؤسسة دسيجن ديسك أن يحتفظوا بما لا يقل عن 218 مقعدا في مجلس النواب، مع تبقي ثمانية مقاعد لم تحسم بعد في انتخابات الثلاثاء الماضي.

وكان الإنجاز الأكبر الذي حققه ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة بين 2017 و2021، هو التخفيضات الضريبية الهائلة التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل.

وعلى النقيض من ذلك، لم يحقق الرئيس جو بايدن نجاحا كبيرا في تمرير التشريعات، وواجه الكونغرس صعوبات خلال العامين الماضيين من أجل أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في توفير الأموال اللازمة لإبقاء الحكومة مفتوحة.

(رويترز)

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