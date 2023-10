الجمهوريون يقترحون مشروع قانون يمنع الحكومة الأمريكية من إصدار تأشيرات للفلسطينيين

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يقدم النائبان توم تيفاني (جمهوري من ولاية ويسكونسن) وأندي أوجلز (جمهوري من ولاية تينيسي) تشريعًا من شأنه الحد من تدفق الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة.

ومن شأن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون ضمان عدم قبول المعتدين مطلقًا”– المسمى بقانون غزة – أن يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إصدار تأشيرات للفلسطينيين.

وقال تيفاني في منشور على منصة X ، المعروفة سابقًا باسم تويتر: “لا يمكننا أن نسمح للرئيس بايدن بإساءة استخدام قواعد الإفراج المشروط والتأشيرات لدينا لجلب الفلسطينيين الذين لم يتم فحصهم إلى المجتمعات الأمريكية بالطريقة التي فعل بها مع الآلاف من الأفغان الذين لم يتم فحصهم” .

وزعم تيفاني بأنه “قدم قانون قانون غزة لحماية الأمن القومي الأمريكي.”

ويقال إن نص مشروع القانون سيمنع وزارة الأمن الداخلي (DHS) من السماح للفلسطينيين باستخدام ” وسائل الإفراج المشروط التابع للوكالة”.

وبحسب التقارير، ساعد بايدن في إعادة توطين 100 ألف لاجئ أفغاني في عام 2021. قال تيفاني وأوغلز إنهما يقدمان مشروع القانون على أمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى.

America’s national security comes FIRST.

I’m stopping the Biden administration from resettling unvetted Palestinians

into American communities.@BreitbartNews ⬇️https://t.co/AIoD4eEctG

— Rep. Tom Tiffany (@RepTiffany) October 14, 2023