الجمهور يلتف حول محمد رمضان ويقتحم سيارته لالتقاط الصور

“القدس العربي”: فوجئ الفنان محمد رمضان أثناء سيره بسيارته، في أحد الشوارع، بعدد كبير من الجمهور يلتف حول سيارته ودخل بعضهم من نوافذ السيارة لالتقاط الصور معه ما دفع رمضان لإيقاف السيارة والتقاط الصور مع الجمهور.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الشخصي بـ”إنستغرام”، وهو يلتقط الصور التذكارية مع جمهوره داخل سيارته.

يذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي يتجمهر حول رمضان عدد كبير من محبيه، وقد سبق ونشر أكثر من فيديو مع جمهوره في مظاهرة احتفالية سواء بأغنياته أو أفلامه الجديدة.

يذكر أن رمضان كان قد روّج لفيلمه الجديد “ع الزيرو” والمقرر طرحه يوم 2 آب/أغسطس المقبل بدور العرض السينمائية وهو من بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

ويناقش فيلم “ع الزيرو” قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.