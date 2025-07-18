سياسة | دولي

الجنائية الدولية تؤكد القبض على ليبي في ألمانيا لاتهامه بجرائم حرب

منذ 14 دقيقة

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أمستردام: ذكرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن سيئ السمعة كان نزلاؤه يتعرضون للتعذيب دوريا وأحيانا للاعتداء الجنسي.

وأعلنت السلطات الألمانية اعتقال خالد محمد علي الهيشري يوم الأربعاء.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، ريثما تكتمل الإجراءات هناك.

ويواجه الهيشري تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، من فبراير شباط 2015 إلى أوائل 2020.

وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب الأهلية هناك عام 2011.

 (رويترز) 

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