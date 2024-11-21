سياسة | دولي

“الجنائية” الدولية تصدر مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية- (تدوينة)

منذ 22 دقيقة

ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

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لندن ـ “القدس العربي”:

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، اليوم الخميس، إنها أصدرت أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت المحكمة إن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد. وأكدت المحكمة أن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كأحد أساليب الحرب في غزة.

كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق القائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” محمد دياب إبراهيم المصري “المعروف أيضا باسم محمد الضيف”.

وأشارت المحكمة إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.

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