“الجنائية الدولية” تطلب توضيحا من المجر حول فشلها باعتقال نتنياهو

لاهاي: دعت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، المجر إلى تقديم توضيح بشأن فشلها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى تاريخ 23 مايو/ أيار المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها “الجنائية الدولية” سابقا بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأوضحت المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي الهولندية) أن نتنياهو وصل المجر في 3 أبريل/ نيسان الجاري، وبقي هناك حتى 6 من الشهر ذاته.

ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقا للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما.

وقالت المحكمة إنه بعد التأكد من وصول نتنياهو إلى المجر في 3 أبريل الجاري، أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، الأمر الذي لم تتمثل له المجر.

وقبل وصول نتنياهو إلى بودابست، دعت “الجنائية الدولية” المجر إلى اعتقال نتنياهو، موضحة أنه وفقا لنظام روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة (120 دولة) ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.

وقبل أيام، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجها إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة.

وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)