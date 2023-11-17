سياسة | دولي

الجنائية الدولية: خمس دول طلبت تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية

17 - نوفمبر - 2023

كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

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أمستردام: قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من خمس دول للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال خان إن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.

وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.

ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم اليوم الجمعة سيكون له تأثير عملي محدود.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن “قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة” بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.

والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.

(رويترز)

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  1. يقول صهيب الجزائري:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 8:55 م

    ولا دولة عربية…كل زعماء العرب هرولة للاختباء والسكوت .

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  2. يقول حسام:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 8:58 م

    محكمة جنائية ضد الضعفاء والدول الفقيرة …. أنظر للنفاق ينتظر جمع الأدلة والشواهد

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  3. يقول Nabil Bahij:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 10:42 م

    أين الدولة العربية والقوة الضاربة التي دعت إلى رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل.اذا عرف السبب بطل العجب

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  4. يقول MABROUK:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 9:22 ص

    وهل تستطيع دولة عربية ان تعلق الجرس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    رد
  5. يقول محمد:
    نوفمبر 18, 2023 الساعة 2:50 م

    اين هو العدل اصلا حتى تكون محمكة عدل منافقون اعداء الدين يحكمون على كل من قال كلمة حق كل هاذه الجائم الذي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني

    رد
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