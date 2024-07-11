الجنوب إفريقي موكوينا مدربا للوداد المغربي- (تدوينة)

الرباط: أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لعزيز بن عسكر، الذي انتهت مهامه مع نهاية الموسم الكروي.

وكتب النادي المغربي عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “مرحبا بك، المدرب رولاني موكوينا! على استعداد لتقودنا إلى النصر”.

نرحب بالمدرب الجديد لنادي الوداد الرياضي رولان موكوينا 🔴⚪#DimaWydad pic.twitter.com/IuTxrhgKWw — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) July 11, 2024

ولم يكشف الوداد، الذي لن يشارك الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي، أي تفاصيل عن قيمة أو مدة العقد.

وسبق لموكوينا، صاحب الـ37 عاما، قيادة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في أكتوبر 2022، حيث خاض معه 91 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع معه الفوز بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة بدوري السوبر الإفريقي.

(الأناضول)