سياسة | دولي

“الجنوب العالمي يقاوم”.. تظاهرة لآلاف المؤيدين للفلسطينيين في برلين- (فيديوهات)

3 - مارس - 2024

صورة من الأرشيف لمسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في برلين، 18 نوفمبر 2023- ا ف ب

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برلين: خرج نحو 7500 شخص، وفقاً لتقديرات الشرطة، إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت، في مظاهرة أطلق عليها اسم “الجنوب العالمي يقاوم”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين كانوا من بين المشاركين.

وجاء على الموقع الإلكتروني لمنظمي الاحتجاج دعوة إلى الحرية والعدالة في الأراضي من فلسطين إلى الكونغو وكذلك السودان وسوريا واليمن وغيرها.

وذكروا أنهم يريدون “إنهاء الاستعمار والعنصرية وتفوّق العرق الأبيض”.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه جرى خلال التظاهرات إطلاق هتافات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”ألمانيا تموّل، وإسرائيل تقصف”.

ولم تسجل أي حوادث كبيرة في هذا الحدث، الذي تم فيه نشر 400 فرد شرطة.

(د ب أ)

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