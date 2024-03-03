“الجنوب العالمي يقاوم”.. تظاهرة لآلاف المؤيدين للفلسطينيين في برلين- (فيديوهات)

صورة من الأرشيف لمسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في برلين، 18 نوفمبر 2023- ا ف ب

برلين: خرج نحو 7500 شخص، وفقاً لتقديرات الشرطة، إلى شوارع العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت، في مظاهرة أطلق عليها اسم “الجنوب العالمي يقاوم”.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين كانوا من بين المشاركين.

وجاء على الموقع الإلكتروني لمنظمي الاحتجاج دعوة إلى الحرية والعدالة في الأراضي من فلسطين إلى الكونغو وكذلك السودان وسوريا واليمن وغيرها.

وذكروا أنهم يريدون “إنهاء الاستعمار والعنصرية وتفوّق العرق الأبيض”.

تظاهرات حامیان فلسطین در برلین pic.twitter.com/PmkEpRZA3h — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 2, 2024

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه جرى خلال التظاهرات إطلاق هتافات مثل “أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”ألمانيا تموّل، وإسرائيل تقصف”.

ولم تسجل أي حوادث كبيرة في هذا الحدث، الذي تم فيه نشر 400 فرد شرطة.

(د ب أ)