الجنيه الإسترليني يرتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ 2022

لندن: ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام، في حين تراجعت السندات الحكومية البريطانية على خلفية توقع الأسواق خفض بنك إنكلترا المركزي لأسعار الفائدة بوتيرة أهدأ من خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجنيه الاسترليني ارتفع اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% إلى 0,82490 جنيه لكل يورو وهو أعلى مستوى له منذ آذار/مارس2022.

في الوقت نفسه ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية البريطانية بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.33% وهو أعلى مستوى له منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتوقع المتعاملون في أسواق المال إبقاء بنك إنكلترا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه الأخير في العام الحالي والمقرر عقده الأسبوع المقبل، مع استمراره في توخي الحذر بشأن خفض الفائدة، حيث مازال نمو الاقتصاد البريطاني قويا، في حين أن معدل التضخم مازال يرتفع في بعض القطاعات.

في المقابل تتوقع الأسواق خفض الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل بهدف دعم الاقتصاد المتعثر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ويقول براد بيكتل رئيس قطاع أسواق الصرف في شركة جيفريز للاستشارات إن وصول سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 0.8200 جنيه لكل يورو يبدو وشيكا، مضيفا: “أصبح واضحا للغاية أن بنك إنكلترا المركزي سيظل متأخرا” عن البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة سواء من حيث حجم الخفض أو وتيرته.

(د ب أ)