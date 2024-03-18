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الجنيه المصري يتجه نحو تسجيل أطول فترة ارتفاع متصلة أمام الدولار منذ 2022

18 - مارس - 2024

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القاهرة: ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 1% في التعاملات الدولية الاثنين ليسجل 47.13 جنيه لكل دولار تقريبا، ويمضي نحو مواصلة الارتفاع لليوم السادس على التوالي، وهي أطول فترة ارتفاع متصلة للعملة المصرية منذ 2022.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الجنيه ارتفع بنحو 6% منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في وقت سابق من الشهر الحالي مما أدى إلى تراجع قيمته بأكثر من 38% أمام الدولار.

يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بهدف القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن وجود سعرين لصرف العملة المحلية مرض عانت منه الدولة المصرية، وكان من المخاطر الاقتصادية التي كان لا بد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتي تم اتخاذها اليوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عبد الله عقب إعلان البنك تحرير سعر الصرف في البنوك وزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 6 نقاط مئوية.

وأشار عبد الله إلى أن زيادة أسعار الفائدة ضرورية للسيطرة على التضخم، مضيفا أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات لمواجهة التضخم.

(د ب أ)

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