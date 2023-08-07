الجهاد الإسلامي تتهم السلطة الفلسطينية باستهداف نشطائها في الضفة الغربية

غزة: اتهمت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باستهداف نشطائها في الضفة الغربية، معتبرة ذلك “جريمة مرفوضة وطنيا وأخلاقيا”.

وقالت الحركة، في بيان صحافي اليوم، إن الأجهزة الأمنية شنت حملة مداهمات ليلية لمنازل عدد من نشطائها في بلدة بيت أمر في الخليل، فيما فشلت في اعتقال عدد آخر بسبب مطاردتهم وعدم تواجدهم في المنازل المستهدفة.

وبحسب الحركة، فإن اثنين من نشطاء الحركة في جنين أعلنا إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي رفضاً لاعتقالهما في سجن تابع للسلطة الفلسطينية في أريحا رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما.

ونشرت الجهاد الإسلامي أسماء 11 آخرين من نشطائها قالت إنهم معتقلون في سجون السلطة الفلسطينية من كل من رام الله وجنين والخليل من دون الكشف عن مصيرهم.

(د ب أ)