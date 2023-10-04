الجهاد الإسلامي تعرض صواريخ ومسيرات مختلفة خلال عرض عسكري في غزة

غزة: عرضت حركة الجهاد الإسلامي عدة أنواع من الصواريخ وطائرات مسيرة خلال عرض عسكري نظمته مساء الأربعاء في مدينة غزة بمشاركة عدة آلاف من مقاتليها، لمناسبة الذكرى الـ36 لتأسيس الحركة.

وشارك في العرض العسكري نحو 4500 من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد.

وعرضت الحركة مجموعة من الصواريخ “محلية الصنع” محمولة على شاحنات مطلية باللون الأخضر والمموه.

وخلال العرض أظهرت الحركة ثلاثة أنواع من الطائرات المسيرة، كتب على إحداها “مسيرة صياد”.

وأوضح المتحدث باسم سرايا القدس أن “مسيرات صياد هي مسيرات هجومية لتنفيذ عمليات استشهادية داخل العمق الصهيوني”.

وأضاف أن “الصواريخ الجديدة المطورة من طراز براق يصل مداها إلى 85 كلم، وصواريخ من طراز بدر 3 مطورة برأس متفجر يزن 400 كلغ”.

لكنه بين أن “أحد الصواريخ التي عرضت محلية الصنع ولم يتم استخدامها حتى الآن ضد العدو” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي كلمة صوتية بثت عبر شاشة تلفزيونية كبيرة قال رئيس الدائرة العسكرية لحركة الجهاد أكرم العجّوري “هم يخططون ويدبرون ويتآمرون ونحن نخطط ونعد ونضرب في كل الساحات”.

وأضاف العجوري الذي يقيم في لبنان ويعتبر أحد المطلوبين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي “لن تفلح مخططاتهم ومؤامراتهم المستمرة والمستهدفة لشعبنا ولشبابنا وحياتنا ومستقبلنا”.

خاضت حركة الجهاد مواجهات عسكرية دامية عديدة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها في أيار/مايو الماضي، عندما اغتالت إسرائيل ثلاثة من أبرز القادة العسكريين للجهاد في قطاع غزة.

وتفرض سلطات الاحتلال منذ 2007 حصاراً مشدّداً جوا وبحرا وبرا على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

(وكالات)