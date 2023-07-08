الجوازات السعودية: لا تعليمات جديدة بخصوص السفر إلى إيران

الرياض: كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، مدى إمكان السفر المباشر من المملكة إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين، وفقا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 آذار/مارس 2023.

وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ”الجوازات”، بحسب صحيفة”عكاظ” اليوم السبت.

وفي نيسان/إبريل الماضي، تلقت إيران طلبا سعوديا بتسيير 3 رحلات جوية أسبوعيا بين البلدين، قبل أن تعلن طهران رفع حظر السفر من إيران إلى المملكة، لافتة إلى أن ذلك سيكون عقب موسم الحج.

يذكر أنّ إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار/مارس الماضي في بيان مشترك مع الصين، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.

وبعد ذلك، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين على بيان مشترك، لبدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

يذكر أن الرياض وطهران بدأتا محادثات مباشرة منذ 2021، في محاولة لاحتواء التوترات بينهما، وعقد الطرفان جولات محادثات بالعراق قبل الإعلان عن اتفاق إعادة العلاقات.

(د ب أ)