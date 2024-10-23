سياسة | عربي | فلسطين

الجوع ينهش أجساد الفلسطينيين في جنوب غزة- (شاهد)

23 - أكتوبر - 2024

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لمئات الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة يتهافتون للحصول على الطعام من نقاط توزيعه.

وأظهر المقطع المتداول المئات وهم يحاولون الحصول على الغذاء في ظل أزمة نزوح واسعة تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 2:41 م

    الإبادة في شمال غزة العزة و المجاعة في جنوبها، والعالم أعمى لا يرى جرائم عصابة الغول الصهيو أمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 وأمة المليار والغبار عاجزة عن إنقاذ أرواح أطفال فلسطين هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون لإبادة حقيقية من عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة بلا رحمة أو شفقة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒🚀🔥

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