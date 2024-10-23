الجوع ينهش أجساد الفلسطينيين في جنوب غزة- (شاهد)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو لمئات الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة يتهافتون للحصول على الطعام من نقاط توزيعه.

وأظهر المقطع المتداول المئات وهم يحاولون الحصول على الغذاء في ظل أزمة نزوح واسعة تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي.