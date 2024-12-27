الجوع ينهش بطون الأطفال.. والعوائل تطحن البقوليات والمعكرونة

غزة – «القدس العربي»: لا تَجد الغالبية العظمى من عوائل غزة التي تعاني من ويلات الحرب والقصف والتدمير والنزوح، ما يسدّ رمق جوع وجوع أطفالها، بسبب النقص الحادّ في المواد التموينية في هذا الوقت، وبالذات الدقيق، الذي كان يمثل بديلاً لملء البطون، وهو ما دفع السكان للبحث عن بدائل، كان من بينها طحن البقوليات لصنع الخبز.

وتتضاعف مأساة العوائل الغزّية في هذا الوقت بشكلٍ أكبر مع مرور الأيام، وعدم وجود حلّ لمشكلة النقص الحاد في الدقيق.

فالكثير من العوائل التي كانت تمتلك قليلاً من الدقيق، باتت حالياً بدون أي كميات ولو قليلة منه بسبب استخدامه في الفترة الماضية، وعدم حصولها على مساعدات جديدة من هذا النوع، الذي يُعد أساس الطعام في قطاع غزة بسبب ظروف الحرب، التي أفقدت من الأسواق الكثير من الأطعمة والمواد الرئيسية، ورفعت أسعار ما تبقى منها بكميات قليلة.

وتقول ميسون عامر، وهي ربّة أسرة مكونة من ستة أفراد، إنها منذ أربعة أيام استخدمت آخر كمية دقيق كانت في خيمة نزوحها المقامة وسط تجمع خيام وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتقدر بنحو كيلوغرامين من الدقيق، بعد أن صنعت منه قليلاً من الخبز لأسرتها، وكانت كغيرها من ربّات الأسر تقدّم كمية قليلة من الخبز لكل شخص، على أمل أن تساهم في جعل ما كان يتوفر لدى أسرتها من كميات الدقيق القليل، لأطول فترة ممكنة.

نقص حادّ في المواد الغذائية.. وشحّ في الدقيق

وتقول لـ القدس العربي «كل المحاولات ما جابت (لم تأت) نتيجة.. خلص الطحين (الدقيق)»، وتضيف «الطحين هو أساس الأكل، ما في اشي (لا شيء آخر) متوفر كل اشي غالي»، وكانت تقصد أسعار الخضروات واللحوم حال توفرت في الأسواق.

وتضطر أسرة هذه السيدة أن تدفع بأحد أفرادها يومياً إلى «تكية طعام»، وهو مطبخ يتلقى مساعدات من منظمات إغاثية، ويقوم بتحضير وجبات من الأرز أو المعكرونة والعدس، لكن الأم تقول «الأكل الآن ما بيشبع أحد.. الكل بيقوم جوعان»، مشيرةً إلى أنه بسبب تدافع السكان عند «التكايا»، لا تحصل في كثير من الأوقات على الطعام، ما يضطرها لقضاء اليوم على القليل من الطعام.

وتقول إيناس حمدان المتحدثة باسم «الأونروا»، إنه في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، يقف آلاف النازحين في طوابير طويلة لساعات متواصلة في انتظار حصولهم على الطعام، وإنه مع نقص الإمدادات، يغادر العديد منهم دون الحصول على شيء.

وفي حديثها عن أزمة الطعام قالت «الوقت ينفد، بينما تستمر الاحتياجات في الزيادة بسرعة وبشكل كبير»، وشددت على أنه لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة الإنسانية إلا من خلال وقف إطلاق النار.

الجوع

والجدير ذكره أن «الأونروا» لم تعد توزع حصص الدقيق على الأسر، التي كانت تخصص كميّتها حسب عدد أفراد الأسرة.

ومنذ فترة لجأت «الأونروا»، بسبب تشديد إجراءات دخول البضائع والمساعدات لسكان غزة من قبل سلطات الاحتلال، إلى توزيع شوال دقيق واحد على كل أسرة.

وقد بدأت بالأسر التي يفوق عددها التسعة أفراد، فيما تشتكي الأسر التي حصلت على هذه المساعدة من نفاد الكمية التي حصلت عليها، كونها لا تتلاءم وعدد أفرادها، حيث تبلغ زنة شوال الدقيق 25 كيلو غراماً، وتحتاج الأسر كبيرة العدد يومياً إلى خمسة كيلو غرامات بالحد الأدنى.

واضطر محمد صالح، أن يستدين من بيت عمته قليلاً من الدقيق. وهذا الرجل الذي يُعيل أسرة من خمسة أفراد بينهم أطفال، يقول إنه سيخصص ما مقداره كيلو غرام في اليوم للأسرة، على أمل أن تساهم الكمية من اجتياز الأزمة، رغم أنها لا تكفي لسد جوع أفراد أسرته، حيث يساند ذلك بوضع كميات قليلة من الأرز أو المعكرونة، أو معلبات بقوليات على مائدة الطعام.

وبسبب هذه الأزمة تزداد معدّلات الجوع في قطاع غزة في هذا الوقت، وتقول أسر كثيرة قابلتها «القدس العربي»، إن أفرادها يغادرون مائدة الطعام البسيطة بدون الشعور بالحد الأدنى للشبع.

وقال مصطفى السيد، إنه لم يتلق أي مساعدة غذائية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وكان يقصد الطرود الغذائية، وإنه لا يملك مالاً لشراء غالبية احتياجات أسرته، ويضيف «صبرنا على أشياء كثيرة، بس الأطفال والله ما بيقدروا يصبروا على الجوع»، وكان يتحدث عن الجوع وقلة الطعام في هذا الوقت.

وتحدثت «الأونروا» في وقتٍ سابق عن تعمّد خفض سلطات الاحتلال نسبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لتصل إلى ما نسبته 6% مما كانت عليه في فترات سابقة من الحرب، فيما قالت الأمم المتحدة التي دقّت ناقوس الخطر الشديد، إن هناك مليوني جائع في غزة، جرّاء الحرب المستمرة منذ 14 شهراً.

وذكرت الأمم المتحدة أن معظم أسر القطاع، لا تستطيع تحمل تكلفة المواد الغذائية الأساسية الباهظة، حيث يتراوح سعر كيس دقيق القمح الذي يزن 25 كيلوغراماً بين ما يعادل 160 و190 دولاراً، وأوضحت أن الشركاء الإنسانيين العاملين على معالجة الجوع في غزة، يقدرون أنه اعتباراً من منتصف كانون الأول/ديسمبر، هناك حاجة إلى عشرة آلاف طن من دقيق القمح لتوزيع كيس واحد من الدقيق على جميع الأسر في دير البلح وخانيونس ورفح، وبدون ذلك، فإن انعدام الأمن الغذائي في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع سوف يتفاقم.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال إن الآباء في غزة لا يأكلون لعدة أيام في بعض الأحيان، حتى يتمكن أطفالهم من ذلك، وأن حوالي 70% من السكان في الشمال يواجهون جوعاً كارثياً.

طحن البقوليات

وفي مسعى لتخفيف الأزمة، جرى تشغيل مطحنة صغيرة في منطقة شرق خان يونس، يقوم الأهالي بحمل ما يتوفر لديها من كميات من البقوليات مثل الفاصوليا والعدس والحمص والذرة وحتى الأرز، لطحنه كبديل للدقيق، وتمكّن محمد أبو جامع الذي يقطن في أحد بلدات شرق خانيونس، من طحن كمية من الأرز والفاصوليا، وقام بخلطها مع بعضها البعض، وعاد بها إلى المنزل لتصنع زوجته منها الخبز.

ويقول لـ «القدس العربي» إن الطّعم لا يشابه طعم الخبز المعتاد، لكنه قال إنه أفضل من لا شيء، فالدقيق الحالي المصنوع من البقوليات يسد جوع أطفاله.

ويوضح أن زوجته عانت في البداية خلال تحضير الخبز ولا سيما في مرحلة العجن، من خلال وضع كميات المياه اللازمة لذلك. ويخشى هذا المواطن من طول مدة الأزمة، ومن الوصول إلى مرحلة لا يجد فيها الأهالي ما يطحن كبديل للدقيق.

وفي وسط القطاع، اضطر مواطنون إلى طحن المعكرونة والأرز، وصنعوا منها سوياً ما يشبه الدقيق، وقاموا بخبزه، لسد جوع عوائلهم.

وفي مراحل سابقة من الحرب اضطر سكان شمال غزة، إلى طحن الأعلاف المخصصة لأكل الحيوانات، وقد اضطر أخرون لربط الحجارة على بطونهم، للضغط على منطقة المعدة، لإسكات جوعهم، فيما سُجلت حالات وفاة بين الأطفال وكبار السن، بسبب سوء التغذية.

وكان ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، قال إن أزمة الغذاء في غزة لا تزال الأكثر حدّة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع الحاجة الماسة لما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان إلى الغذاء والمساعدة.