الجوع يهجّر الغزاويين في الشمال: السير 20 كيلو متراً وتفتيش عند حواجز الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»: يؤكد استمرار عمليات النزوح القسري لسكان مدينة غزة والشمال، إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، هربا من الجوع، عدم تلبية المساعدات التي تلقى عليهم جوا، احتياجاتهم في ظل استمرار المجاعة هناك، التي تهدد بموت الكثيرين منهم، في حال بقيت الأوضاع على حالها.

نزوح يومي

وبشكل يومي يترك العشرات من سكان مدينة غزة وشمالها، سكنهم هناك ويفرون إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، بحثا عن الطعام، الذي لا يتوفر في مناطق سكناهم إلا بكميات قليلة جدا، لا تكفي احتياجات أكثر من 700 ألف شخص يقطنون تلك المناطق.

ورغم استمرار عمليات الانزال الجوي للمساعدات الغذائية، التي تنفذها دول عربية وأجنبية، وتضاعفت مؤخرا، إلا أن هذه العمليات لم تحل أزمة الجوع في تلك المناطق.

ويسلك النازحون الجدد يوميا، الطريق الساحلي (الرشيد) ويخضعون إلى تدقيق وتفتيش من قبل جنود الاحتلال، الذي يتمركزون في دبابات وفي ثكنات عسكرية، أقيمت بالقرب من المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية لمدينة غزة، والتي يجري فيها حاليا إنشاء «ممر مائي» لإيصال المساعدات عن طريق البحر إلى القطاع.

طريق طويل رغم التعب

وهؤلاء يقطعون رغم وهن أجسادهم من الجوع مسافات تصل إلى أكثر من 20 كيلو مترا مشيا على الأقدام، حتى يصلوا إلى أول منطقة يمكن فيها الحصول على وسيلة مواصلات، تقلهم إلى المكان الذي يريدون الإقامة فيه سواء في وسط أو جنوب القطاع.

ويقول عمال إغاثة ينشطون في هيئة محلية، تقدم معونة غذائية ووجبة طعام للنازحين الجدد، إن أعداد النازحين لم تتأثر بالمساعدات التي تصل إليهم، خاصة تلك التي تلقى عن طريق الجو.

وأكد أحدهم لـ «القدس العربي» دون ذكر اسمه، أن عدد النازحين لم يتغير ويصلون يوميا بالعشرات.

ويقول: في بعض الأيام يقل العدد قليلا أو يزيد بعض الشيء، لافتا إلى أن النازحين الجدد تظهر عليهم علامات الإرهاق والتعب والجوع، الذي أفقدهم الكثير من الوزن.

ويوضح أن النازحين في هذه الأوقات هم من أسر كاملة قررت ترك غزة والشمال. الجميع يؤكد عند لحظة وصوله، واستلامه طردا غذائيا، أن ما أجبرهم بعد هذه الأيام الطويلة من الحرب على ترك مناطقهم، هو الجوع.

وفي شهر رمضان، يبين النازحون الجدد أنهم لا يجدون ما يصنعونه من طعام لوجبة الإفطار.

وقد أكد إبراهيم، وهو رجل متزوج وله أسرة جلها من الأطفال، ونزح مؤخرا معهم برفقة والديه، أنهم بالكاد كانوا يحصلون على وجبة إفطار قليلة، وأنهم كانوا يمضون صيامهم بلا سحور.

هذا الرجل تحدث بحرقة لـ «القدس العربي» وهو يشرح الأوضاع الإنسانية الصعبة في مناطق غزة والشمال، وما يعانيه السكان هناك من جوع وفقر، إذ إنه جعلهم يبحثون عن أكل أي شيء.

الخبيزة وجبة أولى

ويقول إن أطفاله الذين لم يكن يأكلون نبتة الخبيزة التي تخرج من الأرض بلا زراعة في هذه الأوقات من السنة، أكلوها كغيرهم من الناس، وأصبحت الوجبة الأولى المتوفرة، لعدم وجود بديل منها، مشيرا إلى أنهم منذ أشهر لم ينعموا بالشبع بعد تناول أي وجبة طعام.

ويقول «عدم توفر الخبز كان يحول دون الشبع، وكانت وجبة الطعام المتوفرة تنفذ خلال تناولها، وأفراد الأسرة لا يزالون جياعا».

وفي دلالة على حجم الجوع في غزة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من «انفجار وشيك» في عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية بقطاع غزة، موضحة أن معدلات الوفيات في شمال القطاع أعلى بـ3 أضعاف من المسجلة في الجنوب.

وأعلن عن ذلك المتحدث باسم هذه المنظمة الأممية، جيمس إلدر، في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، قال فيه إن «أعداد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية ستستمر بالارتفاع إذا لم يتم حل أزمة التغذية المتفاقمة في قطاع غزة».

كذلك أكدت المنظمة أنه يعاني 31%، أي 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية في شمالي قطاع غزة من سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى أن هذا يمثل «ارتفاعا مهولا» مقارنة بـ 15.6 % في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووسط ذلك، لا يبدو أن الممر البحري، الذي يجري العمل عليه، ويربط قطاع غزة بقبرص، والذي ستمر عبره سفن شحن تقل مساعدات للسكان، سيحل أزمة الجوع، ونقص المواد الغذائية في قطاع غزة، جراء الحرب المستمرة، والحصار الذي يفرضه الاحتلال على السكان.

وقد وصلت أولى سفن المساعدات عبر هذا الممر البحري قبل أيام، وكانت حمولتها تساوي نحو شاحنتين فقط، ولذلك علق المكتب الإعلامي الحكومي، على ذلك بالقول «عليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر والأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لإدخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم ابو سالم، أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون».

وأكد كذلك على ضعف جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، حتى اللحظة، وبقائها دون الحد الادنى المطلوب «أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من 700 ألف مواطن حرب تجويع واضحة».

وطالب رئيس المكتب، سلامة معروف، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل «قبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا». وأضاف «أفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بإدخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح، ويرفض الاحتلال إدخالها».

أما وزارة الخارجية الفلسطينية، فأكدت أن ما وصل من مساعدات الى غزة والشمال، «غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة» بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة الى حاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.

وشددت على ضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحذرت كذلك من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين الى النزوح منه.