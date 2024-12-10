قائد العمليات العسكرية في سوريا يعرض مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن ضباط الجيش والأمن في نظام الأسد المخلوع- (فيديو)

دمشق- “القدس العربي”:
أعلن قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في بيان الثلاثاء، التزامه بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، وتقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن في قوات نظام الأسد المخلوع.
وقال الشرع الذي تخلّى أخيرا عن اسمه الحركي أبو محمد الجولاني: لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. وسوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.
وبحسب البيان، فإن إدارة العمليات العسكرية ستعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
إدارة العمليات العسكرية ستعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري
كما تعهدت بتقديم “مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.
وأكد الشرع التزامه “بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري” سيما بعدما منح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية، لافتا إلى أن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى.
وقبل أيام، فرضت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على محافظتي طرطوس واللاذقية، كما نشرت الحواجز العسكرية في مدن الساحل السوري، شمال غربي سوريا، باستثناء مدينة القرداحة.
وبينما تجري المعارضة مفاوضات مع الطائفة العلوية في القرداحة، أصدر وجهاء وشيوخ الطائفة، الاثنين بياناً طالبوا فيه المعارضة، “فتح صفحة جديدة وإصدار عفو عام عن أبناء الطائفة، والسماح بعودة كل من خرج خلال الفترة الأخيرة إلى بيته بشكل آمن، وفق ضمانات كافية لعودة المهجرين إلى ديارهم ومنازلهم وعدم جواز حمل السلاح إلا ضمن المؤسسات الشرعية”، كشرط لفتح “صفحة جديدة” في مستقبل سوريا.
وعقب البيان، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية، عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية. وأضافت الإدارة في بيان مقتضب “لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم”.
وبثت فصائل المعارضة مشاهد تظهر لحظة العفو عن المئات من عناصر قوات النظام بعد أسرهم في دمشق، وحمص، وحماة.
“اذهبوا فأنتم الطلقاء”
فصائل المعارضة تعفو عن جنود نظام الأسد بعد استسلامهم.#سوريا #سوريا_تتحرر #سقوط_نظام_الأسد #سوريا_الآن #سجن_صدنايا #سجناء_صيدنايا pic.twitter.com/7mgGBf4X4O
— عدنان المغربي 🇲🇦 (@AdMeghribi) December 9, 2024
وأكدت إدارة العمليات العسكرية في بيانات سابقة، أن القضاء سيأخذ مجراه ضد كل من تورط في انتهاكات ضد المدنيين خلال السنوات الماضية.
ليس وقت محاسبة، يجب وضع سلطة مركزية وأخرى محلية في أقرب وقت،ثم الإعلان عن إنتخابات رئاسية ( فترة إنتقالية لستة أشهر). الكل يتربص بكم الآن و أي إنزلاق مهما كان صغير فسيكون صداه أكبر.
هذه بداية اندلاع الحرب الأهلية والقبلية
من سخريات القدر أن عنصر من عناصر داعش سابقا و القاعدة حاليا ملطخة يديه بدماء الابرياء في العراق و سوريا يصدر لائحة للضباط الكبار بل وفوقها مكافآت
ت مالية و نسي أن الكيان على بعد 25 كلم من دمشق ولكن هذا رد لجميل الكيان الصهيوني الذي كان يداوي جراح عناصر النصرة في مستشفياته
الي الاخ غزاوي
لايهم من ياتي وماذا سوف يعمل.
لااحد يستلم سلطة بهذه السهولة مالم يكن قد وقع علي وثائق وليس وثيقة واحدة للامريكان واذنابهم.
الجولاني هذا لاشي عندهم لانه احد تماثيلهم.
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بشار الاسد كان حاكما تافها ولم يكن ذا ارادة ليعمل تغيير في بلد ينخره الفساد. هرب وسرق مال الشعب وكان جبانا ولم يقاتل بالرغم كان عنده بعض السلاح وبعض من جيش نظامي. .
هولا، الجدد انهم سوف يلاحقون القتلة من ازلام بشار لاعطا، صورة نصرة المظلومين ( على اسم هويتهم اي النصرة) .
كل فعل ووراءه تكبير ثم تكبير حتي تبدأ الخطوات القادمة بالتقسيم والحرب الطائفية..
امة العرب اصبحت امة تافهة تضحك منها الامم.
عندما تتكلم الحقيقة ينعتوك بالعمالة والطائفيه..
اين هم والعدو وصل مدينة البعث لماذا لم يرسلو مقاتلي التكبير امام دبابات العدو. هل هذا ليس شانهم وواجبهم فقط ليكشفوا ديكتاتورية النظام السابق . هذا كله متفق مع إسرائيل والنصيح دائما هي: أعملوا حوائجكم بالكتمان.
والعدو ارجع سوريا الي الورا، .
إسرائيل وامريكا والغرب انتصرت ولا وجود العرب من الان فصاعدا.
امريكا سوف ترفع عنه صفة الارهابي بسهولة وبشحطة قلم.
الي سامي عبد القادر
كيف عرفت ان الرجل لم ينم منذ ان دخل دمشق.
هل كنت تلازمه ان من حمايته. الدين حمال اوجه
الي متى يكون الدين عندكم مطية؟؟؟؟؟؟
لم نسمع لهم هية و غزة و أطفالها يذبحون كالانعام
عن أي ثورة يتكلم هؤلاء كلما يأتي على ضهر دبابات الاحنبي لا خيرفيه أكان التركي أو الامريكي أو الأطلسي
لن يجلبوا معهم إلا الخراب و الصهيوني يدمر الدولة السورية وهم يفتشون عن سجاني النظام
الأسد لن يخلعه أحد ولم يقدم الولاء لأحد ؟