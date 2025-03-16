الجولان: بين النبي شعيب و»تلّة الصراخ»

للسوريات والسوريين أبناء بلدات وقرى هضبة الجولان السورية المحتلة، في مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية والغجر أساساً، الإعراب عن الرأي في الزيارة التي قام بها رجال دين سوريون، أتباع الطائفة الدرزية، إلى مقام النبي شعيب قرب طبريا. وليست هذه الإحالة بمثابة اتكاء بسيط على مبدأ قديم يؤكد أنّ أهل الجولان أدرى بشعابها، فحسب؛ بل كذلك لأنّ الجولانيين واقعون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، أي قبل ضمّ الهضبة أواخر 1981، وسطروا ويواصلون تسطير فصول ملحمية في مقاومة الأسْرَلة والتهويد والاستيطان، والتشديد على الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية.
وهذه سطور تشرفت بزيارة الجولان المحتلّ مراراً، لأسباب شتى وطنية وإنسانية وعاطفية، تكفّل أحد الأخوة الجولانيين بمنحها صفة خاصة تماماً من حيث المشروعية والحقّ والواجب معاً: نحن، أبناء الجولان، أسرى الاحتلال الإسرائيلي، وزيارة الأسير فريضة حدّ أدنى على أهله! بالطبع، ومطلقاً أيضاً، ومن هنا لصاحب هذا التوصيف وأخواته وإخوته أبناء الهضبة المحتلة أن يقرأوا عبور رجال الدين السوريين الدروز إلى عمق فلسطيني، وليس إلى مساحة جولانية فقط؛ وما إذا كانت تتقصد الحجّ إلى مقام ديني، أم تتّسق مع مساعٍ أخرى خبيثة أعرب عنها ساسة الاحتلال بصدد بني معروف في جنوب سوريا، بعد سقوط نظام «الحركة التصحيحية».
وهذه السطور لا تُغفل حقيقة كبرى مركزية، مفادها أنّ زيارة رجال الدين السوريين الدروز هي الأولى منذ 50 عاماً على الأقلّ؛ أي، في تشخيص آخر موازٍ، على امتداد حكم الأسدَين حافظ وبشار. وليس الأمر أنّ النظام البائد حظر الزيارات هذه من واقع الغيرة الوطنية ورفض التطبيع، بل لأنّ المنع كان مظهراً واحداً من سلسلة مظاهر تقمع الحريات العامة؛ وبالتالي من الإنصاف القول إنّ زائري مقام النبي شعيب اليوم امتلكوا من هوامش الحرّية ما يكفي للقيام بالزيارة من دون احتساب عواقب التنكيل والاضطهاد والتجريم، هذه التي لا يلوح أنّ أياً منها سوف ينتظرهم عند العودة إلى سوريا.
وهذه السطور تستذكر، ثالثاً، كتاباً متميزاً عن هضبة الجولان صدر بالإنكليزية سنة 2023 ضمن منشورات I.B. Tauris في لندن، تحت عنوان «مرتفعات الجولان: حكاية لم تُسرد»؛ بتحرير مشترك من منى دجاني ومنير فخر الدين ومايكل ميسون. والكتاب احتوى على 16 مساهمة، ومقدمة وافية، وخاتمة خلاصات، وفّرت جميعها مادة غنية ومتعددة الجوانب كانت (وبعضها غير القليل يظلّ) خافياً أو مخفياً، غائباً أو مغيّباً، على نحو ما في العنوان من تلميح إلى وقائع ومعطيات وحقائق لم تتكشف كما يليق بها في سردية متكاملة، وبالتالي لم تجد ما تستحقّ من إظهار علني. ثمة جانب آخر خاصّ الدلالة في أنّ محرّري الكتاب يجمعون بين الجنسية الفلسطينية (دجاني)، والسورية (فخر الدين)، والبريطانية (ميسون)؛ وهذا التقاء غير شائع على مستوى المحتد أوّلاً، ثمّ مستويات الاختصاص التي تبدأ من المناخ والبيئة والمياه، وتمرّ بالفلسفة والدراسات الثقافية، وتنتهي عند العلوم السياسية والاقتصاد. وهذا التنوّع منح الكتاب قابلية تحريرٍ عالية المرونة، أتاحت تسخير مناهج بحثية متعددة، ونُظُماً دراسية متقاطعة، وثراء ملحوظاً في تناول موضوعات الأقسام الخمسة: استيطان/ استعمار الحياة اليومية، سياسة المحكوم، سياسة الفنّ الجولاني، سياسة الشباب الجولاني والتربية، إيكولوجيا سياسية جولانية.
ويقول الناشر على الغلاف الأخير إنّ الكتاب «يركّز على جماعة أقوام أصلية تُعرف باسم الجولانيين، وبصفة خاصة على تجربتهم مع الاحتلال في واقع الحياة اليومية وسياسة المقاومة في وجه الاستعمار الاستيطاني (…) وهنالك مساهمات حول إضراب 1982 الذي دام ستة أشهر، وتعبئة الشباب في الجولان المحتل، وحركات التضامن الفلسطينية، والفنّ والكتابة في الجولان، وترسيم الخرائط المضاد، ثمّ التاريخ السرّي لمنتجع التزلج الإسرائيلي».
خاتمة الكتاب تقتبس الشاعر الجولاني ياسر خنجر، ابن مجدل شمس والأسير السابق لدى الاحتلال، من قصيدة «فجر»: أقفلَ الباب بإحكام/ أسدلَ الستائر على النوافذ كلّها/ سدّ الثقوب بأقمشة قديمة/ إلى أن ساد العتم/ كان يكفي أن يطرق الباب زائرٌ/ أو تائهٌ ضلّ الطريق/ كي يعود الضوء إليّ/ كان يكفي أن تعبر في خيالي/ كي تتعربش الشمسُ على رموشي/ وينسكب الفجر».
غلاف الكتاب لوحة بعنوان «تلّة الصراخ»، للفنان الجولاني علاء عرمون، تلتقط مشهداً من ذلك اللقاء الفريد الذي ظلّ يتكرر على مبعدة 3 كم من مجدل شمس، ملاصقاً لخطّ الهدنة Alpha؛ حيث يتجمع الجولانيون على التلّة المقابلة من الأرض السورية، وسفح الوادي في طرف الاحتلال، ويجري «اللقاء» العجيب: عبر الصراخ أوّلاً، ثمّ مكبرات الصوت، والمناظير المقرّبة. وهذه سطور كان لها شرف حضور العديد من عجائب ذلك الطقس، خلال خدمة مع قوّات حفظ السلام الأممية (أندوف) مطلع ثمانينيات القرن المنصرم؛ ولعلّ الأعجب فيها لم يكن الاحتفال بمناسبات عائلية مختلفة، بل إحياء العيد الوطني السوري، أو «عيد الجلاء» كما نسمّيه، يوم 17 نيسان (أبريل) من كلّ عام.
وأياً كانت السياقات المختلفة بين مقام النبي شعيب وتلّة الصراخ، يبقى ثابتاً أنّ من المحال اقتلاع هوية سورية جامعة، تضرب بجذورها في العميق الخافق من وجدان الجولان.
النبي شعيب ورد ذكره في القرآن إحدى عشرة مرة، إذ بعثه الله في قومه مدين. وقوم مدين اشتهروا بالتجارة والزراعة والتمر، على واحدة من أهم الطرق التجارية آنذاك. إلا أنهم كانوا يتعاملون في تجارتهم بالغش والمكر والخداع. فنهاهم شعيب من مغبة هذه الأفعال الشنيعة، فلم يأبهوا بما قال. وسلك قوم مدين طريق الغَيِّ والضلال، كما أنهم مع هذه الأعمال المشينة، أشركوا بالله، وتوعدوا شعيبا والذين آمنوا معه بالعذاب والطرد من الديار. ثم شاء الله أن يهلكهم جميعا، وذلك بعد تماديهم في الباطل، وسيرهم في طريق الغي والضلال.
– منقول بتصرف –
أحسنت، وكما جاء في آي الذكر الحكيم..
{ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ } (الأعراف: 88)
مؤسف رؤية هذه الهرولة الرخيصة في هذا
الظرف المضعضع حيث لا تخفى النوايا
الخبيثة لنتنياهو وكاتس وجيشهما الزاحف
المتوغل في سوريا لاتمام تفكيكها وتقسيمها.
ليست زيارة دينية ولا يفرحون بل ذريعة واهية
داحضة . لا تكونوا العوبة ووسيلة سايغة في
ايدي المكر والخراب.
موقف الأزهر من “مسلسل معاوية” نفس موقفه من “مسلسل عمر” والدراما التلفزيونية الدينية التركية والإيرانية/ الشيعية ، فهو يحظر تجسيد الرسول وفئات من الصحابة كالمبشرين بالجنة “على في حالة مسلسل معاوية” والفتوى في الاسلام غير ملزمة حتى لطالبها/ السائل ، وبرنامج “الشريعة والحياة” منذ القرضاوي (تجهيلي وتهويد للإسلام) وما يسمى “علماء الشام” حسب إعلانه لن يجعلوه غير ذلك ، فاليهودية بالتعريف دين القانون والمسيحية دين الإيمان والإسلام دين العالم
المائدة – وكذلك الأعراف – مصطلحات دخيلة على مجتمع البعثة/ نزول القرآن ، أكتشف في فلسطين منذ أعوام آثار مائدة سابقة للأديان
الثابت أن عمر في زيارته للقدس اصطحب الادرى بشعابها ابو عبيدة الجراح وسلكا اوتوستراد الملوك/ الأردن فحوران وفي الجولان أقيمت لهما مائدة بفاكهة لم يرها أو يتذوقها عمر من قبل
زيارة النبي شعيب مائدة كمائدة إفطار المطرية/ مصر يحضرها عرب وأجانب ومسيحيين ، وكلاهما (سعادة) التي تحقيقها في الحياة غاية كافة الأديان والشرائع
شكراً أخي صبحي حديدي. “الإعراب عن الرأي في الزيارة التي قام بها رجال دين سوريون، أتباع الطائفة الدرزية، إلى مقام النبي شعيب قرب طبريا.” الزيارة ليست مناسبة في هذا الوقت! عندما تصبح سوريا بحكومة منتخبة وليست انتقالية يمكن لهم الحصول على تصريح قانوني لمثل هكذا زيارة وعندها المسألة لن تكون قضية رأي أو موضوع تفسير وتحليل.
لن أعلق سوى بكلمة واحدة، عندما يُذكر نبي بأي مقال او مناسبة، ومن أي ديانة كان يُقال عليه السلام، وان كنت لا تنتمي للدين ولا تؤمن به.
فالإحترام واجب وذوق