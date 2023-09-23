«الجونة السينمائي» ينطلق في أكتوبر المقبل بمشاركة 48 فيلما في مسابقاته المختلفة

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل الدورة السادسة التي ستُقام في الفترة من 13 تشرين الأول/أكتوبر حتى 20 من الشهر نفسه في منتجع الجونة بمصر. حيث تم الإعلان عن المخرجة البوسنية ياسميلا زبانيتش، التي برزت موهبتها على المستوى الدولي من خلال فيلمها الشهير «كو فاديس، عايدة؟» الذي نافست به في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2020 وترشّح لجائزتي «الأوسكار» و«بافتا». كما نالت جائزة «نجمة الجونة الذهبية» في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لعام 2020.

يتضمن برنامج هذا العام 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و21 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى العروض الخاصة وأفلام قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «60 جنيه» في افتتاح الدورة السادسة، وهو من إخراج عمرو سلامة ومدته 18 دقيقة. يروي الفيلم قصة زياد، مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق. من خلال أحلامه الموسيقية، نكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه العائلة، ومع ذلك، يمنح هذا الرابط العائلي فرصة لزياد بدء حياة جديدة. وتتألف اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان من الفنانة يسرا والفنانة هند صبري والمخرج يسري نصر الله وطارق بن عمار وهيام عباس وفورست ويتكر وعبد الرحمن سيساكو وعتيق رحيمي ومارغريت فون تروتا.

وتقرر تكريم المخرج مروان حامد والفنانة ميرفت أمين، التي اعتذرت عن التكريم، وكشفت يسرا في تصريحات صحافية أن ميرفت أمين أعربت عن سعادتها بالتكريم، إلا أنها ترفض كل التكريمات بسبب فقدان أصدقائها في السنوات الأخيرة.

وقد دعت منصة الجونة السينمائي هذا العام عددًا من خبراء الصناعة الإقليميين والدوليين في مجالات السينما المختلفة للمشاركة في فعاليات المنصة المنوعة. وقد استقبل منطلق الجونة السينمائي 163 طلب تقديم، منها 117 مشروعا في مرحلة التطوير و46 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج من جميع أنحاء العالم العربي. وتم فحص هذه الطلبات من قبل لجنة سينمائية من المهرجان وتم اختيار 20 مشروعًا، 13 منها في مرحلة التطوير و7 في مرحلة ما بعد الإنتاج للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي هذا العام.

سوق الجونة السينمائي

تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في مقر ساحة البلازا بالجونة في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

سيستمر المهرجان أيضًا في دعم السينما العربية في المهرجانات السينمائية العالمية، مساهمًا في تمكين صناع السينما العرب، خاصةً خارج العالم العربي.

ويقام لأول مرة سوق الجونة السينمائي، ومن أبرز فعالياته معرض الجونة للأفلام القصيرة. ستكون مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة متاحة للعرض خلال اليوم في أوقات محددة.

وتم تدشين برنامج «ناشئي الجونة» في هذه الدورة، وهو برنامج مُخصص للطلاب وصناع الأفلام الذين يُقدمون أعمالهم للمرة الأولى. يدعو البرنامج هؤلاء الشباب للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف إلى توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم اللازم لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة.

وتم الإعلان عن مبادرة جديدة لجلب 200 شاب من مختلف مدن مصر بدعم من منظمات وهيئات، على رأسها الأمم المتحدة، لإطلاعهم على المهرجان وفعالياته. وسيتم عرض نحو 30 فيلمًا قصيرًا على هامش المهرجان.

كذلك هناك مشروع جديد للتعاون مع سينما زاوية، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاهدين من خلال عرض أفلام المهرجان في سينما زاوية بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسيتم خلال البرنامج عرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، الأول في الساعة 7 مساءً، والثاني في الساعة 10 مساءً.

ويضم برنامج جسر الجونة السينمائي محاضرة في صناعة الأفلام مع مروان حامد، وهو أحد أفضل صنّاع الأفلام في مصر، تمتد مسيرته المهنية لأكثر من عقدين وتشمل إنتاج وإخراج أفلام وإعلانات تلفزيونية وأفلام وثائقية قصيرة. كما يتضمن البرنامج محاضرة في مجال الإنتاج مع المنتج الأمريكي تيد هوب، الذي أنتج أكثر من 70 فيلمًا ترشحت أفلامه لجوائز الأوسكار وفازت 6 مرات.

وسيتم أيضًا إجراء حوار مع هند صبري وتديره ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، حول مسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من 25 عامًا وفوزها بجوائز أفضل ممثلة أكثر من 30 مرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أما الحلقات النقاشية فتشمل حلقة بعنوان «العرب في الخارج» التي تستكشف ملامح الصورة العربية في صناعة السينما والإعلام الدولي، وحلقة بعنوان «صناعة الأفلام المؤثرة» التي تسلط الضوء على قوة الأفلام كوسيلة للتأثير في العالم وتحديداً في مجالات اتخاذ القرارات والتحول الاجتماعي. وتشمل أيضًا حلقة بعنوان «ما وراء الحدود: الإنتاج المشترك على مستوى العالم» التي تناقش تحديات صناعة الأفلام والمسلسلات العابرة للحدود وأساليب التعاون الدولي.

أخيرًا، تُعقد مجموعة من ورش عمل تشمل ورشة «راويات» للإرشاد لصانعات الأفلام بالتعاون مع «فيلم إندبندنت» والسفارة الأمريكية وورشة «سلامة النساء في صناعة السينما» بالتعاون مع هيرستوري وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وتشمل أيضًا ورشة «تشكيل مشهد الملكية الفكرية المصرية» التي تتناول موضوع حقوق الملكية الفكرية في مصر.