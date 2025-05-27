جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنّه اعترض صاروخا و”مقذوفا” أطلقا من اليمن- (فيديو)

القدس المحتلة: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أنّه اعترض صاروخا و”مقذوفا” آخر أطلقا من اليمن، حيث تستهدف حركة “أنصار الله” (الحوثيون) بانتظام الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال عبر حسابه على تطبيق تلغرام في بيان أول إنّه “تمّ اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل إنذارات في مناطق عدّة داخل إسرائيل”.

وفي وقت لاحق، أفاد بيان آخر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بأن “مقذوفا” أطلق من اليمن اعترضته القوات الجوية من دون أن تكون هناك حاجة إلى تفعيل صافرات الإنذار، بلا توضيح طبيعة المقذوف.

توثيق أخر للصاروخ اليمني في سماء فلسطين المحتلة pic.twitter.com/3cmdWCUtOI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 27, 2025

ويأتي هذا الاعتراض بعدما أسقطت سلطات الاحتلال صاروخا أطلق من اليمن الأحد وصاروخين آخرين أطلقهما الحوثيون الخميس.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي عن تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار “بن غوريون” الإسرائيلي، وهدفا حيويا آخر شرق تل أبيب.

وجاء في بيان مصور تلاه المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن “القوة الصاروخية (للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين، أحدهما فرط صوتي من طراز “فلسطين 2″ استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

وأضاف سريع أن “الصاروخ الآخر، وهو من طراز ذو الفقار، استهدف هدفًا حيويًا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة”.

وأفاد أن “العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار”، حسب تعبيره.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات في الأيام الأخيرة استهدفت مطار “بن غوريون” في منطقةِ “يافا” المحتلةِ “تل أبيب”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و”حماس” في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ إسرائيل وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم لحركة المقاومة الفلسطينية.

(وكالات)