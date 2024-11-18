الجيش الأردني: سقوط “جسم طائر” جنوب البلاد دون وقوع إصابات- (فيديو)

عمان: أعلن الجيش الأردني، الاثنين، سقوط “جسم طائر” في محافظة العقبة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش على موقعه الرسمي، نقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ”المسؤول”.

وقال البيان، إن “جسماً طائراً (لم يحدد طبيعته) سقط فجر اليوم الإثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة”.

وأضاف أنه “لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع”.

ولم يحدد البيان الجهة التي سقط منها الجسم، إلا أن العقبة الأردنية تجاور مدينة إيلات الإسرائيلية التي تتعرض لهجمات شبه يومية من جهات متعددة خاصة من جماعة الحوثي في اليمن ومنظمة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية” في العراق، على خلفية استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)