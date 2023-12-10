الجيش الأردني: سقوط شظايا على المستشفى الميداني بخان يونس جراء قصف إسرائيلي

إسطنبول: أعلن الجيش الأردني، الأحد، سقوط شظايا وقنابل دخانية على المستشفى الميداني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي في المنطقة، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تصريحات بشأن “تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة”.

وأضاف المصدر العسكري الأردني، أنه “لا توجد أي إصابات بشرية أو أضرار مادية”، وفق الوكالة.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية على “استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع”، بحسب “بترا”.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان مقتضب، أن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف المستشفى الميداني الأردني بخان يونس بقذيفة تسببت بأضرار وتلف في محتويات المستشفى”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الأردني مباشرة العمل في المستشفى الميداني الأردني الثاني في خان يونس، بعد إرساله مؤخرا إلى القطاع.

(الأناضول)