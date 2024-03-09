الجيش الأردني: طائرات عسكرية من 5 دول تشارك في إنزال مساعدات إنسانية جديدة في غزة- (صور وفيديو)

عمان: ذكر الجيش الأردني في بيان السبت أن طائرات سلاح الجو الملكي نفذت مجددا عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدد من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة طائرات أمريكية وفرنسية وبلجيكية ومصرية.

وقال البيان إن “القوات المسلحة الأردنية نفذت السبت 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة وذلك للتخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن العملية جرت بمشاركة “طائرتين من نوع +130+ تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني وأربع طائرات أمريكية وطائرتين فرنسيتين وطائرة بلجيكية وطائرة مصرية”.

وتابع أن الجيش الأردني نفذ “منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 35 إنزالاً جوياً أردنياً، و36 إنزالاً جوياً نفذتها القوات المسلحة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة” كان بينها أيضا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ومصر والإمارات.

وكان الجيش الأردني أعلن الجمعة أن طائرات أردنية نفذت إنزالات جوية جديدة لمساعدات إنسانية لمواقع شمال غزة بمشاركة طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية وبلجيكية وهولندية ومصرية.

وأدت عملية إلقاء طرود من طائرات على مدينة غزة إلى استشهاد خمسة أشخاص وجرح عشرة آخرين، بحسب مصدر في المستشفى.

وأكد كل من الجيشين الأردني والأمريكي أن طائراته لم تتسبب بالحادثة.

عاجــــــل🚨🚨: طائرات أردنية تقلع الآن لتنفيذ إنزال جوي إغاثي على قطاع غزة.#الاردن_يدعم_فلسطين pic.twitter.com/vZPAE62NUs — صُـهيب الخالدي 🐪 (@AlkhaldiSuhib) March 9, 2024

وفي مواجهة عدم كفاية المساعدات البرية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة في قبرص، إنها تأمل في فتح ممر بحري الأحد يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية من الجزيرة المتوسطية التي تبعد نحو 370 كلم عن غزة.

وأعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد خمسة أشهر من الحرب والحصار المشدّد على قطاع غزة، باتت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.

وتراجع نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الحدود البرية، (من رفح جنوبا ومن معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل)، وتعزو منظمات الإغاثة ذلك إلى قيود إسرائيلية.

واستشهد أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي بسبب إطلاق النار في اتجاه القافلة من جانب جنود إسرائيليين، وفق ما قال الفلسطينيون.

(أ ف ب)