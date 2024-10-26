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الجيش الأردني: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا من الأطراف المتصارعة

26 - أكتوبر - 2024

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عمان: أفاد مصدر في القوات المسلحة الأردنية بأنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وقال المصدر، في تصريح  لقناة (المملكة) الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: “نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية”.

وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

ودعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

كانت إسرائيل قد شنت هجوما فجر اليوم على بعض المواقع في إيران.

(د ب أ)

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  1. يقول زينب ابو عيشة:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 5:07 ص

    الجيش العربي المصطفوي سيجاهد على طريق القدس و يكون اول طلائع النصر بإذن الله

    رد
  2. يقول علي العربي:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 11:11 ص

    اكيد لان الطيران الصهيوني عبر الاجواء الإيطالية للهجوم علي ايران

    رد
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