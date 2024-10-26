الجيش الأردني: لم يسمح لأي طائرة عسكرية بعبور أجوائنا من الأطراف المتصارعة

عمان: أفاد مصدر في القوات المسلحة الأردنية بأنه لم يسمح لأي طائرة عسكرية بالعبور من الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة.

وقال المصدر، في تصريح لقناة (المملكة) الأردنية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: “نتابع عن كثب التصعيد العسكري الذي حصل خلال الساعات الماضية”.

وأكد أن سلاح الجو الملكي راقب الأوضاع باهتمام بالغ وهو على أهبة الاستعداد لحماية الوطن.

ودعا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي لا تستند إلى أية حقائق.

كانت إسرائيل قد شنت هجوما فجر اليوم على بعض المواقع في إيران.

(د ب أ)