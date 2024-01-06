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الجيش الأردني: مقتل 5 من مهربي المخدرات في اشتباكات بعد تسللهم من سوريا- (تدوينة وصور)

6 - يناير - 2024

الحساب الرسمي لوكالة الأنباء الأردنية بترا- (منصة إكس)

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عمان: قال الجيش الأردني اليوم السبت إن خمسة من تجار المخدرات الذين تسللوا من سوريا ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات قتلوا في اشتباكات استمرت يوما كاملا على الحدود الشمالية للبلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش طارد أكثر من 80 مهربا مسلحا عبروا الحدود إلى الأردن تحت غطاء الضباب الكثيف.

وأضافت أن الأردن يشهد تصاعدا في محاولات التسلل من تجار المخدرات المرتبطين بالفصائل المسلحة الإيرانية ذات النفوذ الكبير في جنوب سوريا.

(رويترز)

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