الجيش الأردني: مقتل 5 من مهربي المخدرات في اشتباكات بعد تسللهم من سوريا- (تدوينة وصور)

عمان: قال الجيش الأردني اليوم السبت إن خمسة من تجار المخدرات الذين تسللوا من سوريا ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات قتلوا في اشتباكات استمرت يوما كاملا على الحدود الشمالية للبلاد.

وذكرت مصادر أمنية أن الجيش طارد أكثر من 80 مهربا مسلحا عبروا الحدود إلى الأردن تحت غطاء الضباب الكثيف.

وأضافت أن الأردن يشهد تصاعدا في محاولات التسلل من تجار المخدرات المرتبطين بالفصائل المسلحة الإيرانية ذات النفوذ الكبير في جنوب سوريا.

عاجل مصدر عسكري: القوات المسلّحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.#بترا #الاردن pic.twitter.com/Y6nCWhMVGm — Jordan News Agency (@Petranews) January 6, 2024

(رويترز)