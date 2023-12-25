الجيش الأردني يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات على الحدود السورية

عمان: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه تم إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية أمس الأحد، وفقا لما أوردته صحيفة “الدستور” اليوم الإثنين.

وأضاف المصدر أن “قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري”.

وبيّن المصدر أنه تم العثور على 537 ألف حبة من مخدر الكبتاجون، و888 كف حشيش، وكميات من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

(د ب أ)