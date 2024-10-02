الجيش الأردني يحبط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

عناصر من الجيش الأردني قرب الحدود مع سوريا- أرشيفية

عمان: أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع جارته الشمالية سوريا.

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وأضاف أنه “بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”، دون تفاصيل أكثر.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن ازديادا حادا في محاولات التسلل وتهريب المخدرات من سوريا في الشمال، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الجارة الشمالية.

وازدادت تلك العمليات بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين المهربين والجيش الأردني.

(الأناضول)