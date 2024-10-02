سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يحبط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

منذ ساعة واحدة

عناصر من الجيش الأردني قرب الحدود مع سوريا- أرشيفية

حجم الخط
0

عمان: أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة عبر الحدود مع جارته الشمالية سوريا.

وقال في بيان على موقعه الإلكتروني: “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأربعاء وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وأضاف أنه “بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”، دون تفاصيل أكثر.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن ازديادا حادا في محاولات التسلل وتهريب المخدرات من سوريا في الشمال، بسبب تردي الأوضاع الأمنية في الجارة الشمالية.

وازدادت تلك العمليات بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين المهربين والجيش الأردني.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الجيش الأردني: سقوط صاروخ غراد أطلق من جنوب لبنان في منطقة خالية
28 - سبتمبر - 2024
جيش الأردن يؤكد تعزيز كفاءته القتالية لمواجهة “التحديات المحتملة”
26 - سبتمبر - 2024
الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة إلى أراضي بلاده
17 - سبتمبر - 2024
الأردن يطلق مبادرة تركيب أطراف لـ 14 ألف مصاب في غزة
26 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية