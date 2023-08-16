سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من سريلانكا

منذ 17 دقيقة

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عمان: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، فجر اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل سبعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المتخصصة.

وأكد المصدر أن “القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

( د ب أ )

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