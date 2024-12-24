سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

24 - ديسمبر - 2024

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عمان: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، فجر الثلاثاء، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية”، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية “تعمل بكل قوة وحزم لتسخير مختلف الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية”.

(د ب أ)

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