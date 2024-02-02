سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش الأردني “اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ”، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

وأوضحت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس، وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.

وذكرت أنه بفضل التدخل السريع لوزارة الخارجية والقنصل، ورغبة الأردن في عدم تأجيج الوضع، تم إطلاق سراح الشباب الأربعة عند الساعة الواحدة صباحا بعد أن تبين أنهم عبروا الحدود بالخطأ.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 2, 2024 الساعة 7:46 ص

    ولماذا يجتاز جنود عصابة الشرذمة الصهيونية الحدود الأردنية يا عينيا. أمر عجيب غريب ، سيتم إطلاق سراحهم في القريب العاجل كما عودونا🤔 🤒🐒🔥

    رد

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