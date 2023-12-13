الجيش الأردني يعلن إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات من سوريا- (تدوينة)

عناصر من الجيش الأردني بالقرب من الحدود مع سوريا

عمان: أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، إحباط عملية تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك عبر عملية وصفها بـ”النوعية”، وفق بيان للجيش على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وذكر البيان، أن المنطقة العسكرية الشرقية “أحبطت اليوم الأربعاء، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، بالرغم من الظروف الجوية السائدة وطبيعة تضاريس المنطقة الصعبة”.

وأضاف أن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين (لم يحدد عددهم) اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وأشار البيان، إلى أنه “تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم”.

وأوضح أنه “تم العثور على 119 ألف حبة كبتاغون، و14 ألفا و800 حبة ترامادول، و1748 كف حشيش (قطعة من مادة الحشيش المخدر بحجم كف اليد)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

ولفت إلى أن “المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس (الثلاثاء)، والتي أسفرت عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي”.

وكان الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاء، عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخر، بعد اشتباك مسلح مع عشرات المهربين من سوريا.

وشهدت المملكة في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

(الأناضول)