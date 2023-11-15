إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة- (فيديو) 

عمان: أعلن الجيش الأردني، في بيان مساء الأربعاء، عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.

ونقل البيان عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن “سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلوا اليه”.

وأوضح أن “إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة”، مشيرا إلى أن “زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين”.

وأضاف المصدر أن “القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية إسرائيل في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره”.

ولم يوضح المصدر كيفية اصابة هؤلاء ولكنه شدد على أنه “تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين”.

وكان سلاح الجو الملكي الأردني قام مرتين بإنزال “مساعدات طبية عاجلة” فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني منذ بدء الحرب على غزة.

المستشفى الميداني الاردني غزة 76 ايادي بيضاء

لا يثنيها شيء عن المضي في تنفيذ واجبها الطبي والإنساني للأهل في قطاع غزة pic.twitter.com/2e1fd2WYMe — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) November 15, 2023

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية أن المستشفى الميداني الأردني المقام في شمال قطاع غزة منذ عام 2009 “عالج أكثر من أربعة آلاف حالة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع”.

وأشار إلى أن 182 أردنيا من كوادر القوات المسلحة يعملون في المستشفى الميداني.

وأكد الصفدي أن “مستشفانا يعمل وسيبقى يعمل، وربما هو المستشفى الوحيد الذي بقي في شمال غزة والذي ما يزال يعمل وسيستمر في عمله”.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستستقبل 41 طفلا فلسطينيا مصابين بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في أحد المراكز المختصة في عمان.

منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994 وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان.

واستدعت المملكة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، منددة بـ”الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”. كما أعلمت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر البلاد في وقت سابق.

(أ ف ب)