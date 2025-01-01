سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يعلن قتل عدد من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من سوريا

1 - يناير - 2025

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عمان: أعلن الجيش الأردني أن قواته قتلت الأربعاء عددا من المهربين ودمّرت آلياتهم عندما حاولوا اجتياز حدود المملكة قادمين من سوريا.

ويرتبط الأردن بحدود برية مع سوريا تمتد على مسافة 375 كيلومترا، وسبق أن أحبط وأوقف وقتل عشرات المهربين خلال حكم بشار الأسد.

وأوضح الجيش في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن “قوات حرس الحدود تعاملت صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة الأردنية الهاشمية على الواجهة الشمالية، ما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم”.

كما أكد الجيش في بيان آخر أن “حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطوا” مساء الثلاثاء، على “الواجهة الغربية” للمنطقة الجنوبية، “خمس محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرات مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”، من دون أن يحدّد ما إذا كانت هذه المحاولات تمّت على الحدود مع السعودية أو إسرائيل.

ويكافح الجيش الأردني منذ سنوات عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا خلال سنوات النزاع الدامي الذي بدأ في العام 2011 وتسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وانتهى في كانون الأول/ ديسمبر مع سقوط نظام بشار الأسد.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب كانت “منظمة” وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفعه الى استخدام سلاح الجو أكثر من مرة.

(أ ف ب)

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