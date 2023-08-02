سياسة | عربي | الأردن

الجيش الأردني يقبض على إسرائيلي حاول التسلل إلى المملكة بطريقة غير مشروعة

منذ ساعة واحدة

أرشيف

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لندن- “القدس العربي”:

قال الجيش الأردني اليوم الأربعاء، إنه قبض على إسرائيلي حاول التسلل بطريقة غير مشروعة إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل شخص إسرائيلي الجنسية من الطرف الآخر إلى داخل الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود قامت بتطبيق قواعد الاشتباك وتم إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر أن القوات المسلحة حازمة في التعامل بكل قوة لحماية الحدود ومنع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، وستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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  1. يقول الصحراء الغربية:
    أغسطس 2, 2023 الساعة 9:33 ص

    سوف يعاد إلى أهله سالما غانما فلا خوف عليه ولا هو يحزن

    رد
  2. يقول احمد الشمري:
    أغسطس 2, 2023 الساعة 9:41 ص

    يجب تسليمة إلى حزب الله فهم علاج امثالة

    رد
  3. يقول أردني حر:
    أغسطس 2, 2023 الساعة 10:02 ص

    ولماذا لم تفعلوا به ما فعل الجنود الصهاينة بالقاضي الأردني زعيتر قبل سنوات عند أحد المعابر الحدودية

    رد

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