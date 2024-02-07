الجيش الأردني يقتل ثلاثة مهربي مخدرات في اشتباك على الحدود مع سوريا

عمان: أعلن الجيش الأردني في بيان الأربعاء، أن قوات حرس الحدود قتلت ثلاثة من مهربي المخدرات في اشتباك مسلح وقع على الحدود مع سوريا، أدى إلى إصابة أحد الجنود وهو بحالة “حرجة”.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الأربعاء ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وأوضح ان “العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وأضاف المصدر أن “أحد مرتبات قوات حرس الحدود أصيب اثناء الاشتباك مع المهربين وحالته الصحية حرجة”.

وأكد أن “القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والإمكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

وفي السادس من الشهر الماضي قتل الجيش الأردني خمسة مهربي مخدرات واعتقل 15 آخرين على الحدود مع سوريا.

واعتقل الجيش الأردني في 18 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد اشتباكات على الحدود مع سوريا أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنيين.

كما وقعت ثلاثة اشتباكات مماثلة في الشهر ذاته، أدى أحدها إلى مقتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وإصابة آخر، ومقتل عدد من المهربين، فيما أسفر الآخران عن مقتل أربعة مهربين وإصابة آخرين.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، إن عمليات التهريب هذه باتت “منظمة” وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الاردن لإستخدام سلاح الجو أكثر من مرة لضرب هؤلاء وإسقاط طائراتهم المسيرة.

(أ ف ب)