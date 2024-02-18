الجيش الأردني يقتل 5 مهربي مخدرات قادمين من سوريا 

عمان: أعلن الجيش الأردني، الأحد، مقتل 5 مهربين وإصابة 4 آخرين، أثناء محاولة تسلل وتهريب من سوريا.

وقال الجيش في بيان، إن “المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية”.

وأضاف: “أسفرت العملية عن مقتل 5 من المهربين وإصابة 4 آخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

ويأتي إعلان الجيش عن إحباط تلك العملية، في أعقاب اجتماع عربي، السبت، بالعاصمة عمان؛ لبحث تهريب المخدرات.

وحضر الاجتماع وزراء داخلية الأردن مازن الفراية، والعراق عبد الأمير الشمري، ولبنان بسام مولوي، ونظيرهم لدى النظام السوري محمد خالد الرحمون.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات محاولات التسلل وتهريب المخدرات من سوريا في الشمال، والعراق في الشرق؛ بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيهما.

وتزايدت تلك العمليات بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين المهربين والجيش الأردني.

ودفع ذلك الجيش الأردني إلى تنفيذ غارات جوية على المهربين داخل الأراضي السورية، ما أثار حفيظة النظام بدمشق، ليعترض ويؤكد استعداده للتعاون مع المملكة في مواجهة خطر التهريب.

(الأناضول)